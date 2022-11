Vanessa Ferrari | ginnastica | «Anche io disturbi alimentari | a 19 anni andai in clinica»

Lo scrivesu Instagram, intervenendo dopo giorni di silenzio sul caso delle Farfalle di ritmica. "Ho rifiutato interviste per evitare strumentalizzazioni delle mie parole - scrive ...Lo scrivesu Instagram, intervenendo dopo giorni di silenzio sul caso delle Farfalle di ritmica. 'Ho rifiutato interviste per evitare strumentalizzazioni delle mie parole - scrive ...«Ho vissuto sulla mia pelle i problemi alimentari, a 19 anni andai in clinica», racconta la campionessa di ginnastica artistica in un post sui social. Vanessa Ferrari chiede a tutti di denunciare gli ...Anche Vanessa Ferrari, la più forte ginnasta italiana in assoluta, ha raccontato la sua esperienza: “Ho vissuto sulla mia pelle i problemi alimentari, a 19 anni mi hanno mandato in una clinica per ...