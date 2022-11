The Voice Senior ' fa fuori' Orietta Berti | parlano i nuovi giudici | Un dolore indescrivibile

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La nuova edizione di Theè pronta al decollo: ecco chi saranno i, protagonisti di un evento molto doloroso. Antonella Clerici è prontissima a rilanciare una nuova edizione di The, il talent show che permette agli over di vivere una nuova avventura sul palcoscenico. Il successo del programma è ormai una garanzia per Rai Uno che ha rilanciato il format qualche anno fa insieme adavvero unici. In questo anni abbiamo visto Loredana Bertè, Clementino, Gigi D'Alessio ma non solo. Si sono aggiunti Albano e Jasmine Carrisi,nella scorsa edizione e adesso in tanti aspettano i nomi dei. Laha ormai abbandonato la ...

...Shine - Made of Stone - Take Cover - Going Under - Weight ofWorld - Call Me When You're Sober - Wasted on You - Better Without You - End ofDream - Blind Belief - Imaginary - Use My- ...Chérine : 27 anni, trilingue, ha partecipato alla versione fiamminga dinel 2017 come parte del team di Alex Callier (Hooverphonic, Eurovision 2020 e poi 2021) e poi di quelle francesi 2019 ...Alla vigilia dell'uscita della quinta stagione – la prima che vediamo dopo la morte della Regina Elisabetta – parlano i (nuovi) protagonisti dell'amatissimo drama british by Peter Morgan ...Chérine: 27 anni, trilingue, ha partecipato alla versione fiamminga di The Voice nel 2017 come parte del team di Alex Callier (Hooverphonic, Eurovision 2020 e poi 2021) e poi di quelle francesi 2019 e ...