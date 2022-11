Terremoti | sindaco Ancona | ' caduta calcinacci ma no crolli | verifiche in edifici pubblici'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Non ci si sono stati". Lo afferma all'Adnkronos ildi, Valeria Mancinelli, dopo le forti scosse di questa mattina sulla costa marchigiana, aggiungendo che è stata segnalata "ladi alcuni". "Sono in corso lenegli, è stata disposta la chiusura in via cautelativa di tutte le scuole, dei musei, dei teatri per controllare eventuali danni magari non immediatamente visibili", continua.