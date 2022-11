Sean Penn ha consegnato un Oscar a Zelensky

L'attore e registra americanoè in visita in Ucraina per la terza volta dall'inizio della guerra. Ad annunciarlo è lo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram dove ha pubblicato un video dell'incontro con ...torna in Ucraina e dona al presidente Volodymyr Zelensky una delle sue statuette dell'Oscar, vinto due volte come Miglior attore protagonista per Mystic River e Milk . L'attore e regista è ...Sean Penn ha voluto donare temporaneamente al presidente ucraino Zelensky il proprio Oscar, augurandogli di restituirglielo dopo la vittoria della guerra.L'attore americano è in visita in Ucraina per la terza volta durante la guerra e ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky, donandogli uno dei suoi Oscar: "Resterà qui fino alla fine della guerra ...