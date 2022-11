Sassuolo-Roma | le pagelle | Abraham risorge 7 | Smalling distratto 5 | 5

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Solo 1 punto a Reggio Emilia per la squadra di Mourinho, che già aveva assaporato la vittoria (leggi qui) Pinamonti però rimonta il gol di. RUI PATRICIO: 6,5 Sicuro. Mourinho fa turnover, ma il portiere portoghese non esce mai dal campo: gran parata su Frattesi nel primo tempo, mentre nel secondo tempo ipnotizza Traorè. Incolpevole sul gol di Pinamonti. IBANEZ: 6 Timido. Settimana da dimenticare per il brasiliano: costa il derby allae perde la convocazione con il Brasile. Oggi gioca una partita ordinata, ma si propone poco e sembra molto impaurito. Sufficienza comunque piena.: 5,5. Leader della difesa, non va mai in grossa difficoltà fino al pareggio del: si perde completamente Pinamonti, che è molto bravo ad anticiparlo. Un errore che abbassa il voto di mezzo ...

Pennella il cross per Abraham, dopo una discesa da terzino e nel finale prende un giallo che 'salva' la, visto che Ayroldi stoppa per questo un'azione pericolosa del. Imperfetto. ...'Lo sforzo della squadra è stata tradito dall'atteggiamento di un giocatore'. José Mourinho nel post gara di1 - 1 punta il dito verso un suo calciatore. Preferisce non pronunciare il nome, ma assicura: 'Non ha avuto un atteggiamento professionale. Ha tradito tutti gli altri. Non ho parlato ...Dopo la sconfitta nel derby, la Roma non va oltre l'1-1 contro il Sassuolo al Mapei Stadium dopo essersi illusa nel finale di gara. Si sbloccano i due centravanti Abraham e Pinamonti, ma il punto… Leg ...Fare risultato con la Roma, storicamente, è qualcosa che risulta estremamente difficile al Sassuolo. Ecco perché questo Sassuolo-Roma 1-1 ha il sapore della soddisfazione. Sapore che va oltre il punto ...