Sassuolo-Roma 1-1 | il tabellino

Pari 1 - 1 fra. Bravo Rui Patricio su Frattesi e Traoré,impreciso Shomurodov. Nel finale i gol. All'80' cross di Mancini e imperioso colpo di testa di Abraham. All' 85' centro basso ...Finisce in parità, 1 - 1, una gara trache si ravviva negli ultimi 15' dopo 75' nei quali si evidenziavano solo due occasioni d'oro per i giallorossi, entrambe nel primo tempo, una per Shomurodov (schierato a sorpresa da ...Aggancio al terzo posto Rimandato. La Roma va in vantaggio nel finale con Abraham, che la illude con un gran gol al Sassuolo. Partito dalla panchina, il britannico si è ritrovato. Ma i giallorossi ...Accorcia le distanze l'Atalanta con Zapata al 40'. Sassuolo-Roma 1-1 La cronaca La Roma passa in vantaggio all'80' con la rete di Abraham. Pareggia Pinamonti all'86'. FORMAZIONI DI LECCE-ATALANTA ...