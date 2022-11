Leggi su fmag

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La telecamera è un elemento invasivo: entra senza permesso nelle vite altrui, carpisce dettagli non banali, cattura l’intimità di chi è ripreso. Una delle prime cose che devi imparare per fare per bene il videogiornalista quindi è il . Il , quando fai bene il videogiornalista, è fatto quindi di “con permesso”, “le dispiace”, “mi scusi” quando è necessario. Quando è umano farlo. E non conta se davanti hai un criminale, un prete, un genitore che ha perso un bambino o un manifestante in un corteo. Se fai per bene il videogiornalista racconti cosa accade, non ti ergi a giudice e giudicante. Nulla a che fare, insomma, con un certo showbiz che vuole impettiti reporter inseguire persone comuni per strada e tampinarli ossessivamente anche davanti a un lecito “no comment”, indossando le vesti del paladino senza macchia che – tra l’altro – spesso lo si è sedicenti. La prima volta che mi è ...