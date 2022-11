Secolo d'Italia

Un'aula diventata terreno di scontro tra due visioni opposte: quella degli(presenti in massa alle udienze) che giustificano, legittimano e rivendicano l'occupazione delle case sfitte per ...... lo scopo recondito della grande manifestazione pacifistaromana e di quella più piccola di... D'altronde gli altrinon stanno meglio. Conte ha messo il cappello sulla manifestazione ... Milano, 9 antagonisti condannati per il "racket" delle case popolari. Urla contro la Corte MILANO, 09 NOV - Nove condanne a pene comprese tra 1 anno e 7 mesi e 5 anni e 5 mesi e tensione in aula con urla rivolte ai giudici come "vergogna, fate schifo, nemici dell'umanità". Si è chiuso così, ...Un'aula diventata terreno di scontro tra due visioni opposte: quella degli antagonisti (presenti in massa alle udienze) che giustificano, legittimano e rivendicano l'occupazione delle case sfitte per ...