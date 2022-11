LIVE – Musetti-Stricker 3-3 | Next Gen Atp Finals Milano 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ile latestuale di, secondo incontro del Gruppo Rosso alleGen ATPdi(cemento indoor). Tra i due non ci sono scontri diretti all’attivo. L’azzurro ha bagnato il suo esordio nella kermesse lombarda battendo in tre set agevoli il taiwanese Chun Hsin Tseng. I riflettori, però, se li è presi lo svizzero, che ha stupito tutti andando a sconfiggere in tre tie-break il britannico Jack Draper, uno dei grandi favoriti alla vigilia insieme al carrarino ed allo statunitense Brandon Nakashima. Il match promette spettacolo tra due tennisti completamente diversi nello stile: da un lato la potenza dell’elvetico mentre dall’altro la classe e le variazioni dell’azzurro. Quest’ultimo partirà con i favori del ...

