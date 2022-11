Klopp svela un rimpianto di mercato | “Parlo di Son | sbagliai a non prenderlo in squadra”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Jurgennel corso di un’interivista a KBS News hato quello che, fino ad oggi, può essere definito il suo più grandedi, si tratterebbe di Son. “Si potrebbe dire che il mio più grandesia quello di non averlo preso in. Penso sia uno dei migliori giocatori al mondo, una vera leggenda per il calcio nel suo Paese poi. Se andrà al Mondiale? Penso di sì, ho visto che si è fatto male ma credo possa giocare magari con una maschera protettiva”. SportFace.

SPORTFACE.IT

Che prende con le molle i complimenti sperticati del suo collega Jurgen: "Se l'ha detto ... In vista del derby d'Italia contro la Juventus, "cambierò qualcosa ma non troppo -l'allenatore ...Il giocatore ha così illustrato la partita che affronteranno contro i Reds diNapoli di scena a Liverpool in Champions League senza ansie di classifica, e Cristiano Giuntoli nel prepartita a Mediaset commenta le parole di stima di Jurgen Klopp, che dopo il 5 su 5 ha indicato la ...Si chiude oggi la fase a gironi di Champions League per Napoli e Inter. I campani giocano fuori casa contro il Liverpool mentre i nerazzurri ...