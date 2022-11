Iveco | ricavi + 19% a 3 | 5 mld e utile netto a 46 mln in terzo trimestre

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Torino, 9 nov. (Adnkronos) -consolidati a 3.520 milioni di euro, in crescita del 19%netti delle Attività Industriali a 3.471 milioni di euro, in crescita del 18,6% principalmente per effetto di maggiori volumi e migliori prezzi, Ebit adjusted a 101 milioni di euro con un margine del 2,9%, Ebit adjusted delle Attività Industriali pari a 64 milioni di euro con migliori prezzi, maggiori volumi e mix migliore che hanno più che compensato i maggiori costi delle materie prime e dell'energia.a 47 mln eadjusted pari a 30 milioni di euro. Risultato diluito per azione adjusted pari a 0,10 euro. Sono i principali risultati conseguiti danel2022 approvati dal cda.

Agenzia ANSA

