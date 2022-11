Inter | caos Lautaro | l’argentino viene multato dalla società

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Non una grandissima idea quella diMartinez, il centravanti argentino dell’, di recarsi in discoteca per festeggiare il compleanno della moglie Agustina Gandolfo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l’attaccante sarebbe rientrato tardi a casa a soli due giorni dal match casalingo contro il Bologna.Martinez e Agustina Gandolfo Già di per sè lanon permette di rientrare tardi ai propri giocatori nei giorni precedenti alla partita, tantomeno dopo una sconfitta amara come quella di domenica sera in casa della Juventus.Martinez dovrebbe comunque prendere regolarmente parte alla partita di questa sera alle 20.45 a San Siro.