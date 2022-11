Il cast di LOL 3

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Lol 3 Prime Video ha svelato i nomi dei dieci protagonisti della terza stagione di LOL: Chi ride è fuori. Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani, e Marina Massironi si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà. La terza stagione del comedy show in sei episodi sarà disponibile nel 2023. Ad osservare la gara comica dalla control room, torna nelle vesti di arbitro e conduttore, Fedez, affiancato da Frank Matano, uno dei comici sfidanti della prima stagione. Alla prima risata di uno dei partecipanti, dalla control room scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino ...