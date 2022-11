Gruppo Hera acquisisce il 60% di Acr

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) - Il, tramite la controllatambiente Servizi Industriali, ha sottoscritto oggi un accordo vincolante per una partnership di lungo termine che prevede l'acquisizione del 60% della società A.C.R. di Reggiani Albertino, una delle maggiori realtà italiane nel settore delle bonifiche, nel trattamento di rifiuti industriali, nel decommissioning di impianti industriali e nei lavori civili legati all'oil&gas, con sede principale a Mirandola (Modena). Nella nuova società confluiranno, inoltre, alcune attività di bonifica e global service in capo ad Hasi. Un'operazione senza precedenti che dà vita al primo operatore nazionale nelle attività di bonifica e global service, con una presenza capillare in tutta la penisola italiana. Ilrafforza così ulteriormente il proprio ...

