Fiorentina | Cabral | «Salernitana? Vogliamo fare una buona prestazione»

FORMAZIONI UFFICIALI- SALERNITANAFIORENTINA (4 - 3 - 3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné,, Kouamé. All. ItalianoSALERNITANA (3 ......giornata del campionato di Serie A 2022 - 2023 Tabellino(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Kouame;. A ...Monologo viola nella prima frazione: Bonaventura apre le marcature (su assist di Ikoné), Kouamé e Cabral sfiorano il raddoppio. Male la squadra di Nicola che in 45 minuti non ha mai calciato nello spe ...Dopo aver vinto contro Spezia e Sampdoria a domicilio, la Viola punta il tris e sceglie Cabral come punto di riferimento offensivo; sarà innescato da Ikoné, Bonaventura e Kouame, La Salernitana, che ...