Elezioni regionali 2023 nel Lazio dopo le dimissioni di Zingaretti | quando si vota e chi sono i candidati

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Sembrano ormai imminenti ledi Nicolada Governatore della Regione, in un iter che aprirà allein anticipo sul territorio laziale. Nonostante il Presidente della Regione non abbia riconsegnato il proprio mandato, reso incompatibile dalla sua attuale elezione alla Camera dei Deputati nel Partito Democratico,già tanti i nomi che circolano sugli schieramenti in gioco e soprattutto sul “toto-nome” per ialla Presidenza della Regione. Le forze in gioco nella RegioneGrandi manovre in vista delle, ma sulla data ciancora delle incognite tanto che difficilmente ci sarà un ...

... alledel Lazio (e forse anche in Lombardia) il Movimento correrà in solitudine Giuseppe Conte archivia l'alleanza con il Pd e il campo largo in vista delle prossimenel ...ROMA - 'I leader del centrodestra, come a più riprese anche singolarmente dichiarato, riconfermano il presidente Attilio Fontana come candidato della coalizione per le prossimein Lombardia. Il valore del centrodestra unito, la nostra compattezza e la nostra coerenza sono la garanzia per proseguire il cammino comune di buongoverno, basato sulla centralità ...A un mese e mezzo dal voto del 25 settembre, nel dibattito politico si è tornato a parlare con una certa insistenza di elezioni. Al centro della questione non c’è però tutto il territorio italiano, be ...(wn24)-L’Aquila – “Non avevamo certamente bisogno delle indiscrezioni apparse in questi giorni sulla stampa abruzzese per avere conferma della crisi oramai latente da mesi all’interno del centrodestra ...