Dall’Inghilterra | Conte mette nel mirino McKennie e Bastoni | le ultime

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il Tottenham di Antoniopotrebbe fare nuovamente spesa in Italia e starebbe seguendo per gennaio il centrocampistae il difensoreIl Tottenham di Antoniopotrebbe fare nuovamente spesa in Italia e starebbe seguendo per gennaio il centrocampistae il difensore. Secondo quanto riportato dal Sun, per il difensore dell’Inter gli Spurs potrebbero arrivare a offrire anche 50 milioni. Per l’americano dei bianconeri la società potrebbe anche lasciarlo partire. L'articolo proviene da Calcio News 24.

