Cremonese-Milan 0-0 | tutti i numeri della partita | Serie A News

Madrid 3 - 2 CALCIO - SERIE B 20:30 Reggina - Genoa 2 - 1 CALCIO - SERIE A 18:30 Napoli - Empoli 2 - 0 18:30 Spezia - Udinese 1 - 1 20:450 - 0 CALCIO - LA LIGA 19:00 Elche - Girona ...0 - 0 FORMAZIONE: 4/2/3/1: Tatarusanu, Thiaw (15'st Kalulu), Tomori, Kjaer, Ballo - Touré, Bennacer, Tonali (37' st Krunic), Messias, Brahim Diaz (29' st De Ketelaere), Rebic (...Voti e giudizi negativi per De Ketelaere all'indomani di Cremonese-Milan: l'ex Club Brugge non riesce ancora a ingranare in maglia rossonera.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...