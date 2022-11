Cremonese-Milan 0-0 | il film della partita dello ‘Zini’ | VIDEO

Leggi su pianetamilan

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Solo 0-0 per ilin casa: il Napoli scappa a + 8 in vetta alla classifica di Serie A. Gol annullato a Divock Origi al 56' per giusto fuorigioco. Rivediamo, dunque, tutto quello che è successo allo 'Zini' neldi...