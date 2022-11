Coca-Cola PizzaVillage@Home | a Milano | dal 17 al 20 novembre | la tappa finale del tour

Italia chiama Italia

... in qualità di title sponsor, dell' edizione 2022 : pizza e-... dell' edizione 2022 : pizza eè il binomio perfetto, ...(founding partner) da sempre supporter del progetto...Il@Home , dopo le città di Palermo e Padova , giunge a Bologna per la terza tappa del tour 2022 in programma dal 28 aprile al 1° maggio . Protagonisti ai forni dell'hub di ... Torna il Coca-Cola PizzaVillage@Home, tappa finale a Milano