Buon compleanno Alessandro del Piero | Luigi de Mitri…

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 novembre 2022) …Biagio Antonacci, Marco Bellocchio, Patrizia de Blanck, Luis Felipe Scolari, Paola Senatore, Lou Ferrigno, Annalisa Silvestro, Lorenzo Becattini, Gregorio Fontana, Riccardo Rossi, Edoardo Nesi, Samantha de Grenet, Albano Bizzarri, Alberto Gerbo, Tommaso Cherubini, Giovanni Venturini… Oggi 9 novembre compiono gli anni:de Mitri, giornalista; Fiorenzo Facchini, archeologo, paleontologo; Lia Levi, scrittrice, giornalista;Ferri, ex deportato a Auschwitz; Emy (Emilia) Eco, attrice; Massimo Livi Bacci, politico; Augusto Basile, karateka; Agostino Ferrari, pittore; Carmelo Conte, politico; Marco Bellocchio, regista, sceneggiatore, produttore; Roberto Oltramari, ex calciatore; Renato Ronconi, ex calciatore; Patrizia de Blanck, personaggio tv; Franco Purini, architetto, saggista; Giuseppe Ricciardi, politico; Michele Lauria, politico; Erio ...