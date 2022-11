Assunzioni col reddito di cittadinanza? Ecco i dati che smentiscono tutto

Fanpage.it

... né i concorsi per le. I livelli essenziali di prestazione saranno fissati entro 12 mesi ... ripropone un'ulteriore frammentazione degli interventi indebolendo l'unità del Paese,rischio ...... nei negozi come per strada, nei locali pubblici come al lavoro, nei concorsi e nelle, ...sereno umorismo che lo caratterizza, racconta di aver dovuto ripiegare sulla specializzazione in ... Graduatorie docenti col trucco: finte assunzioni a scuola, oltre 1.500 docenti nei guai Oltre 1.500 docenti assunti in maniera fittizia da scuole paritarie per scalare le graduatorie del ministero, 9 gli indagati dalla Procura di Nocera Inferiore ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...