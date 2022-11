Route du Rhum 2022 | skipper pronti per il via di domani | ecco a che ora

(Di martedì 8 novembre 2022) Tutto pronto a Saint Malo, con due giorni di ritardo, per la partenza delladu, al viaalle 14,15. I 138iscritti avevano accolto con favore la decisione di rimandare la partenza della regata, inizialmente prevista per domenica scorsa alle 13, a causa del maltempo. Decisione storica alladuMai era successo in 44 anni di storia che venisse rimandata la partenza della storica regata in solitaria transoceanica con destinazione Guadalupa. Le condizioni meteo avverse, con raffiche di vento a più di 60 nodi e onde alte 8 metri, non hanno lasciato scelta a Francis Le Goff, Direttore della corsa, che dopo il briefing sul meteo ha dovuto dare l’inevitabile annuncio: “Départ décalé”. Anche gli atleti italiani in ...

