Putin spera nei repubblicani per indebolire il sostegno americano all’Ucraina

(Di martedì 8 novembre 2022) Storicamente negli Stati Uniti le elezioni di Midterm, che hanno un impatto importante sul raggio d’azione del governo nei due anni successivi, non sono favorevoli al partito del presidente in carica. Nella ridefinizione degli equilibri all’interno del potere legislativo, spesso chi governa ne esce indebolito: è successo a Donald Trump, Barack Obama e a tanti altri presidenti. Succederà, molto probabilmente, anche a Joe Biden. Gli americani tornano alle urne per il voto di metà mandato, che si svolge a due anni dall’elezione del presidente. Martedì 8 novembre i cittadini sono chiamati a rinnovare tutti i 435 membri della Camera oltre a trentacinque membri del Senato, circa un terzo del totale. In trentasei Stati si vota anche per eleggere i governatori. Al momento, alla Camera il Partito Democratico può contare su 220 seggi contro i 212 dei. Il Senato è ...