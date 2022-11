Passaro-Lehecka in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Next Gen Atp Finals Milano 2022

(Di martedì 8 novembre 2022) Francescoaffronterà Jirinel suo primo incontro nel Gruppo Verde alleGen ATPdi(cemento indoor). Il perugino si è qualificato alla kermesse lombarda dopo aver letteralmente incendiato il circuito Challenger durante questa stagione. Qui ha conquistato la bellezza di quattro finali oltre allo splendido titolo in quel di Trieste. Dall’altra parte il ceco, suo coetaneo ma già numero 74 del ranking mondiale e con molta più esperienza nei grandi palcoscenici. Tra i due giocatori non ci sono precedenti all’attivo.partirà sfavorito secondo le quote dei bookmakers. La superficie, infatti, sembra dare una mano alle traiettorie del suo avversario. L’azzurro, tuttavia, ha dimostrato di saper essere competitivo un po’ ovunque ...

Programma di oggi: ore 14, Musetti - Tseng. Ore 19.30 Arnaldi - Nakashima, Draper - Stricker. Diretta Tv Supertennis, che trasmetterà anche la Billie Jean King (la Davis femminile)