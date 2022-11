Ospedale di Saronno | il nuovo assessore Bertolaso incontrerà i sindaci settimana prossima

(Di martedì 8 novembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ilregionale alla Sanità Guidoladel territorio per chiarire il futuro dell’di. E’ l’annuncio fatto oggi in consiglio regionale in risposta a un’interrogazione presentata dai consiglieri regionali del Pd, Gigi Ponti e Samuele Astuti. “Il sindaco di– spiegano Ponti e Astuti – ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il ...

ilSaronno

Il destino dell'diè stato al centro del question time di Gigi Ponti (consigliere regionale del Partito Democratico), che ha preso spunto dalla lettera sottoscritta da diciannove sindaci dei Comuni ...Leggi anche Busto Arsizio - Mancano i medici: problemi in cardiologia all'di Gallarate e in ortopedia aBusto Arsizio - Gli ospedali di Busto Arsizio e Gallarate salutano il ... Ospedale Saronno, interrogazione Pd in Regione su reparti e investimenti: “Quale sarà il suo destino” SARONNO – Il neo assessore regionale alla Sanità Guido Bertolaso la settimana prossima incontrerà i sindaci del territorio per chiarire il futuro dell’ospedale di Saronno. Questo quanto annunciato ...Uno scenario che aveva indotto il primo cittadino di Saronno a manifestare la propria preocupazione e che ora passa da un nuovo scambio epistolare. Malpensa Express e ospedale: Fontana scrive al ...