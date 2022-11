Nonna uccisa | parla un’altra nipote | “Mia zia adorava i nipoti” VIDEO

(Di martedì 8 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCapaccio-Paestum (Sa) – Scappa per andare in caserma dai carabinieri a riferire cosa ha visto appena entrata nella casa, una delledi Gilda Candreva, 76 anni, la donnaa colpi di coltello danella sua abitazione a via Tavernelle 58 a Capaccio Paestum. La donna ascoltata dai carabinieri abita di fronte edella zia come una donna pacifica che mai avrebbe potuto far del male. Fuori microfono dice che ha sentito le urla ed è fra in casa dove ha pensato che la zia fosse svenuta. Ma poi il sangue e la tragedia è apparsa nella sua piena gravità. La minore, arrestata in flagranza di reato è stata trasferita all’alba nel carcere di Nisida. Il tutto sarebbe avvenuto, presumibilmente, al culmine di una lite. Anche la ragazza, infatti, ha riportato una ...

