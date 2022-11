Migranti | ok a sbarco dalla Geo Barents Ocean Viking andrà a Marsiglia DIRETTA

(Di martedì 8 novembre 2022) Dopo la Rise Above in Calabria, saranno fatti scendere a Catania anche tutti ipresenti sulla nave Geo. "Le autorità sanitarie ci hanno appena confermato che sbarcheranno tutti. Un grande sollievo dopo settimane di attesa. Ancora non sappiamo dove andranno", ha detto Juan Matias Gil, capo missione di Medici senza frontiere a bordo della nave. È un grande sollievo soprattutto per "loro noi siamo stanchi ma sono loro che hanno bisogno di cura. C'è una grande gioia a bordo. Da qui non si sente ma vi assicuro che sono molto felici. Persone che piangono e urlano di gioia". La decisione è arrivata dopo l'ispezione dell'equipe medica dell'Asp di Catania, che si è poi trasferita sulla Humanity 1. Intanto la Francia "si prepara ad aprire il porto dialla nave, o nella ...

Hanno trascorso la notte all'aperto, sulla banchina del porto di Catania, i due siriani che si sono gettati in mare per protestare contro loselettivo deidalle navi ong Geo Barents e Humanity 1 deciso dal governo. I due sono stati visitati dai medici della Croce Rossa; uno dei due, di 39 anni, ha fatto sapere Medici senza ...... per chiedere di istituire un servizio civile europeo, Recs (Rescue European Civil Service) , per salvare le vite deiin mare. >>> Le Offerte lampo di A Catania dopo lo 'selettivo ' ...La linea del Viminale, spiega il Corriere, è dura, con l'ordine alle navi di uscire dal porto con a bordo i migranti rimasti. Se non lo faranno non è esclusa la richiesta di sequestro dell'imbarcazion ...Dopo i controlli effettuati a bordo, i medici hanno autorizzato lo sbarco per tutti i migranti sulla Geo Barents a Catania.