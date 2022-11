Lombardia | a Rosalind Picard premio ' Lombardia è ricerca 2022'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) Milano, 8 nov. (Adnkronos) - La scienziataha ricevuto al Teatro alla Scala di Milano ilinternazionale '' che consiste in 1 milione di euro da utilizzare per attività di studio e analisi da condurre in prevalenza in. La consegna del 'Nobel' lombardo è avvenuta al termine della quinta edizione della 'Giornata della' di Regionein cui viene assegnato il riconoscimento alla migliore scoperta scientifica nell'ambito delle scienze della vita individuata da una giuria di 15 top scientist di livello internazionale. Erano presenti il presidente della RegioneAttilio Fontana, il vicepresidente e ...