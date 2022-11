LIVE Arnaldi-Nakashima 4-2 3-4 3-4 3-3 | Next Gen ATP Finals 2022 in DIRETTA | terzo tie-break consecutivo | l’azzurro prova a restare in partita

(Di martedì 8 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Ace di. 3-3chiude il punto con lo smash e porta il quarto set al tie-! Grandissima reazione dell’italiano. Ci ha creduto fino alla fine e ora avrà la chance di conquistare il 2-2. 40-15 Se ne va la risposta di! 30-15 Ace importantissimo del! 15-15 Lungo il dritto a rete di. 15-0 Risposta in rete di. 2-3 Lo statunitense accelera con il dritto ma la palla si ferma sul nastro.per l’italiano! Forza Matteo! 30-40cancella la prima occasione. 15-40 Risposta vincente del nostro portacolori! Ora ci sono tre palle consecutive del contro15-30 Largo il dritto del ...

Buon esordio a Milano per il favorito n°1 Lorenzo- Nakashimaalle 19.30 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOWSEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA REGOLAMENTO MONTEPREMI RISULTATI E CLASSIFICHE Draper e ... subito dopo- Nakashima (inizio fissato non prima delle ore 19:00) . La diretta ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PASSARO-LEHECKA DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-NAKASHIMA DALLE 19.30 16:54 Finisce qui la nostra DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Tseng.Leggi su Sky Sport l'articolo Next Gen ATP Finals, i risultati live di Musetti e Arnaldi. Passaro ko con Lehecka ...