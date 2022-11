Highlights e gol Spezia-Udinese 1-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di martedì 8 novembre 2022)pareggiano 1-1 in una partita a ritmi altissimi. La squadra di Luca Gotti va in vantaggio al 33? con Reca ma si fa riprendere 10 minuti dopo dal gol di Lovric. Nel secondo tempo tante occasioni da entrambe le parti con l’che colpisce una traversa con Walace al 92?.che sale a 10 punti in classifica a + 4 sulla zona retrocessione che vede Cremonese e Sampdoria appaiate a 6 punti.sale a 24 punti a ridosso della zona Conference League. Ecco ildei gol e degli. SportFace.

ILDI ZIELINSKIAl Picco prima chance per Nzola in contropiede, Silvestri gli nega ilcon una gran parata. Poi Success segna, ma il Var annulla per fuorigioco. Poco dopo la mezz'ora la sblocca Reca su ...Napoli-Empoli 2-0, gli Highlights e il video dei gol. Lozano e Zielinski trascinano gli azzurri alla decima vittoria consecutiva.Gara vivacissima al Picco, dove fioccano le occasioni da gol. In apertura segna Success, ma il Var annulla per fuorigioco. Reca la sblocca e lo Spezia va vicinissimo al raddoppio con tre chiare palle- ...