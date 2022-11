Fan in delirio per le vacanze romane di Vasco

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – Sono già centinaia i fan diRossi in attesa in piazza Esedra a Roma dell’arrivo del rocker che calcherà il tappeto rosso davanti al cinema Moderno prima di assistere alla premiere del docufilm ‘Live Roma Circo Massimo’, in arrivo nelle sale il 14, 15 e 16 novembre e poi in dvd il 25 novembre. Cori e striscioni accompagnano l’attesa del documentario diretto da Pepsy Romanoff che ripercorre i due concerti dei record tenuti dal Blasco al Circo Massimo l’11 e 12 giugno scorsi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

