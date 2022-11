Ex consorte e compagna piangono la sua scomparsa | in obitorio spunta la moglie segreta

(Di martedì 8 novembre 2022) A La Spezia l’improvvisa morte di un uomo ha generato una certa confusione in. Come riporta “Il Secolo XIX”, Perizona Magazine.

Durante la compilazione di alcuni documenti in obitorio, l' ex moglie e l'attualesono state raggiunte da una terza donna. Quella che si è presentata come attualedel defunto e ...... questi rivela che, a dover firmare la documentazione, non è lae neppure la ex moglie ma ... è stata raggiunta telefonicamente la persona registrata comeall'anagrafe spezzina. La ...A La Spezia la compagna e l'ex moglie di un uomo, hanno scoperto l'esistenza di una terza donna (l'attuale consorte del defunto) durante la compilazioni ...A La Spezia la compagna e l'ex moglie di un uomo, hanno scoperto l'esistenza di una terza donna (l'attuale consorte del defunto) durante la compilazioni di alcuni documenti ...