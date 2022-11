Empoli | Zanetti | “Devo solo fare i complimenti ai miei ragazzi”

Leggi su anteprima24

Paolo, allenatore dell', ha parlato dopo il match con il Napoli: "ai, hanno dato tutto, anche in 10. Grande crescita per noi, con la Juve avevamo rischiato, oggi abbiamo visto dare tutto con una squadra straordinaria. Abbiamo provato a chiudere al centro, fino all'episodio e all'espulsione l'avevamo incartata" Sul calcio di rigore: "Il rigore? Mah, preferisco non parlare dell'episodio. Dal campo sinceramente è stato un rigorino. L'entità del contatto è nulla, ma l'arbitro ha visto così, non si può cambiare". La classifica e la formazione: "Rammarico per qualche punto in più? 14 punti non sono pochi, li abbiamo combattuti su tanti campi. A parte la prima gara, abbiamo perso ...