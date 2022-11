Divisioni e ferite | la fragilità profonda del Kosovo

Liberoquotidiano.it

... tanto più se etnico, lasciaprofonde. Traumi che possono essere assorbiti solo dopo molto ... L'attualità, con le sue contraddizioni,e sfide geopolitiche, si è inserita così anche in ...L'ordine di scuderia dato da Enrico Letta è: cambiare argomento. Spostare l'attenzione dalla marcia pacifista, che ha lasciatoprofonde e aperto nuovenel Pd, ai barconi delle ong davanti alle coste della Sicilia. Per un partito uscito umiliato dalla giornata di sabato, che non sa con chi allearsi alle ... Immigrazione, Italia invasa per far cadere il governo: chi c'è dietro il piano Il convoglio stava entrando in stazione a bassa velocità quando è uscito dal binario. L’Eav: «Le 30 persone a bordo sono state fatte scendere sul marciapiede in sicurezza». L’incidente ha determinato ...Le divisioni del mondo, e anche le differenze etniche, culturali e rituali, - ha osservato- non possono ferire o compromettere l’unità dello Spirito. Al contrario, il suo fuoco brucia i desideri ...