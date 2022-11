Dall’abolizione del Reddito di cittadinanza ai porti chiusi | nel vuoto di idee si rischia la catastrofe di P Maddalena

Leggi su tpi

(Di martedì 8 novembre 2022) Notare ildiche si avverte in genere negli interventi televisivi di carattere politico, e? davvero scoraggiante. E fortemente scoraggianti e contraddittori sono gli atti compiuti o preannunciati dal Governo Meloni. Infatti, la prima uscita da parte di Salvini e? stata quella di chiedere l’innalzamento del tetto del contante fino a diecimila euro, un dono per la Confindustria e, in genere, per gli evasori fiscali, aggiungendo subito dopo la richiesta di attuare la flat tax, cioe? la tassa piatta, che favorisce i ricchi e danneggia i poveri, per finire con l’inattuale idea, devastante per l’ambiente, della costruzione del ponte di Messina, idea che, ovviamente, e? stata subito condivisa da Berlusconi. Angoscioso e detestabile e? stato poi vietare lo sbarco in un porto italiano a due navi delle Ong, cariche di migranti. Un divieto ...