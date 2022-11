Dal Governo zero fatti Così ci distraggono col solito allarme sui migranti

(Di martedì 8 novembre 2022) “Torneremo a chiedere ricollocamenti e ridistribuzioni. Con il decreto sicurezza si erano dimezzati gli sbarchi ma anche i morti, questi sono viaggi organizzati, chi è a bordo di quelle navi paga tremila dollari che poi diventano armi e droga. Dobbiamo stroncare il traffico di esseri umani e quindi anche di droga e armi”. Con queste parole il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha spiegato dai microfoni di Rtl 102.5 qual è, secondo lui, la storia che si cela dietro ai viaggi di disperati che solcano il Mediterraneo. Prendersela con irisulta la cosa più facile da fare per guadagnare like e spostare l’attenzione dei media dagli altri problemi Insomma è la solita solfa delle destre che sono forti con i deboli e deboli con i forti. Qualcosa di già visto ma che questa volta rischia di essere la dinamica predominante di questo esecutivo che in campagna ...

Sky Tg24

E' stato inviato con il metodo telematicolegale della ong tedesca, l'avvocato Riccardo Camporicco. E le tensioni crescono anche trae opposizione. "Chi è a bordo di quelle navi - ......arrivati da tutta la Sicilia chiedono un intervento immediato delle istituzioni e del nuovo. in una situazione acuitafatto che i macchinari per la molitura continuano a lavorare senza ... Governo Meloni, news. Premier: "Basta bonus inutili". Convocati sindacati mercoledì Tutti gli 89 migranti a bordo della nave Rise Above sbarcano nel porto di Reggio Calabria, a differenza di quanto avvenuto a Catania: ecco perché ...Il peso del Superbonus 110% sui conti pubblici è ingente. Ridurne il carico giunto ormai a 60,5 miliardi è obiettivo dell’esecutivo Meloni, anche se la strada per farlo è tortuosa ...