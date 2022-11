CorSport | Osimhen prova sempre a fare di più | come se avesse un conto in sospeso con il destino

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 8 novembre 2022) Victorha saltato sette partite in questa stagione, a causa dell’infortunio rimediato in Champions contro il Liverpool, ma da quando è tornato ha messo in fila gol pesantissimi e altrettanto belli. Ogni anno l’attaccante nigeriano del Napoli, scrive il Corriere dello Sport,a superarsi, nonostante gli infortuni e gli imprevisti. E’seunincon ile la carriera. Il primo anno portò a casa 10 gol, poi 18, oggi è a quota 9 reti in stagione. “Visto che ha saltato sette partite, perché ila lui toglie e quasi mai dà qualcosa, Victorha ricominciato a recuperare i gol perduti”. “Gli infortuni l’hanno massacrato, ha più viti che punti in classifica, si è dovuto arrendere ...