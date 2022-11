Cop27 flop annunciato Ma la colpa non è solo di India e Cina Anzi

Nonsprecare.it

in Egitto, che... Cina e India attaccano la linea occidentale Diciamo la verità. Lo sapevano tutti che lasarebbe stata un enorme fallimento. Già in tempi normali è quasi impossibile ...Tutti lo sanno. Non c'è n ci sarà alcuna svolta alladi Sharm el - Sheikh, che fino al 18 novembre terrà impegnati 40 mila delegati di quasi 200 ... non si può che parlare di. Come ricorda l'... Cop27, un fallimento annunciato | Non sprecare I grandi inquinatori (Cina e India, seguiti dalla Russia) non vogliono saperne di ridurre le loro emissioni, ma chiedono ai paesi sviluppati 340 miliardi di dollari di contributi per il loro sviluppo.Il patto sulla deforestazione (Forest and Climate Leaders' Partnership), incespica già nel 1° giorno di lavori al summit sul clima in Egitto ...