Conte | Meloni boccia norme su extraprofitti | non aiuta gli italiani

Il Fatto Quotidiano

in continuità con Draghi' - Reagisce alla conferenza stampa dianche Carlo Calenda . L'ex premier, infatti, aveva chiuso a Italia viva e Azione: 'Renzi e Calenda si affidano alla logica ......quei soldi per aiutare subito famiglie e imprese in ginocchio per il caro bollette Il governodice 'no, grazie'". Lo ha scritto su Facebook il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, ... Conte: “Manovra governo Meloni è in continuità con l’atteggiamento iper prudente… Roma, 8 nov. (askanews) - 'Tagliare i sostegni a chi ha perso il lavoro e rischia di finire in povertà Il governo Meloni non si fa ...ci hanno detto che eravamo come Salvini e Meloni, poi hanno candidato quelli che hanno spaccato il Movimento". "Vogliamo offrire al Lazio un programma autenticamente progressista" Per Conte i ...