Capaccio-Paestum | dolore per la morte di Gilda | uccisa dalla nipote 16enne VIDEO

(Di martedì 8 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Tutti sul posto, in via Tavernelle 58 a, parlano diCandreva, 76 anni, come una donna tranquilla, pacifica che mai avrebbe potuto fare del male ad un, quasi a voler smentire subito una versione riportata da alcuni giornali in base al quale laavrebbe riferito di essere stata colpita per primanonna. Questa versione è stata smentita anche dal comandante della compagnia dei carabinieri di, il capitano Fabiola Garello, che sta lavorando con i suoi uomini alla ricostruzione della dinamica, ma soprattutto del movente. Mai un litigio, una famiglia serena e tranquilla quella dietro le finestre della piccola abitazione a due passi dai Templi ...

Così una ragazza di 16 anni ha ucciso nella serata di lunedì l'anziana nonna di 76 anni nell'abitazione di quest'ultima in via Tavernelle a, in provincia di Salerno. L'adolescente è ...Tragedia a, in provincia di Salerno: una donna di 76 anni è stata uccisa ieri sera in un'abitazione di via Tavernelle a. I carabinieri hanno tratto in arresto la nipote di 16 anni . La vittima,...Così una ragazza di 16 anni ha ucciso nella serata di lunedì l’anziana nonna di 76 anni nell’abitazione di quest’ultima in via Tavernelle a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. L’adolescente è ...Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, non sono ancora chiari i motivi alla base del gesto, compiuto al culmine di una colluttazione nella quale la ...