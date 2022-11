Beautiful settimana 21-26 novembre 2022 trame americane

L'appuntamento è per la prossima, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and TheOcchio agli episodi in onda su Canale 5 la prossima... Anticipazioni italiane: nessuno capisce perché Eric non abbia lasciato Quinn Nei dettagli, nei prossimi giorni Eric dirà a ...Beautiful, Una Vita e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 novembre 2022.Periodino difficile per Eric Forrester (John McCook), la cui impotenza sta creando più di un grattacapo nelle attuali puntate italiane di Beautiful. Il ...