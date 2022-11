Antonella Fiordelisi attacca Edoardo per un abbraccio a Micol | lei risponde

incontra l'ex fidanzato, ma dichiara il suo amore per Edoardo Quindicesima puntata del "Grande Fratello Vip", il reality show condotto da Alfonso Signorini con le due ...Mal vista per i suoi allenamenti in costume, è stata attaccata da Giaele (chiaramente gelosa di Antonino) e da, che continua a prenderla di mira per il suo atteggiamento nei ...Antonella Fiordelisi in crisi al Grande Fratello Vip si è sfogata con Antonino Spinalbese chiudendosi in magazzino e suscitando la gelosia e l'ira di Edoardo Donnamaria ...Giaele De Donà e Antonino Spinalbese ai ferri corti Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, la stilista si mostra gelosa dell’ex di Belen.