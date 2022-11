Anche il Samsung Galaxy Fold 4 con la patch di novembre 2022

Leggi su optimagazine

(Di martedì 8 novembre 2022) Ieri il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza diper i variZ Flip 3,Z Flip 4,3 e4 negli Stati Uniti, così come il nuovo aggiornamento di sicurezza per ilZ Flip 4 in Europa. Come riportato da ‘SamMobile‘, oggi l’azienda sudcoreana ha rilasciato l’aggiornamento per il4 in Europa. L’ultimo upgrade di sicurezza per il4 viene fornito con la versione firmware F936BXXS1AVJE. È disponibile in tutta Europa e potrebbe essere lanciato in altri mercati, tra cui ...