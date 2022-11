VITTORIE DI MISURA PER U16 E U14 | LARGO SUCCESSO PER L’U15 FEMMINILE

Leggi su udine20

(Di lunedì 7 novembre 2022) PRIMAVERA: Pordenone-Brescia 1-2 (Vaccher) UNDER 19: Padova-Pordenone 2-2 (Bragato, Prekaj) UNDER 17: riposo UNDER 17: riposo UNDER 16: Pordenone-Arzignano 2-1 (Greco, Dal Vi) UNDER 15: riposo UNDER 15: Pordenone-Pro Venezia 8-1 (Amoroso 2, Delvecchio 2, Boccalon 2, Moretti, Soccio) UNDER 14: Pordenone-Venezia 2-1 (Gjeci, Zanatta) Powered by WPeMatico