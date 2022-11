Tuttosport – dove vederla in tv | in streaming e probabili formazioni

(Di lunedì 7 novembre 2022) 2022-11-07 11:05:44 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta: TORINO – Monday Night a Torino per chiudere l’11ª giornata del campionato primavera con la sfida tra Juventus ed Inter. I ragazzi di Montero, dopo il rocambolesco 4-4 in Youth League contro il Psg, sono chiamati al successo in campionato per rispondere alla Roma capolista (+3) mentre i nerazzurri di Chivu vogliono dare seguito al successo contro la Fiorentina e al pareggio contro il Frosinone dopo un periodo complicato (16° posto a 7 punti). Segui la diretta di Juventus-Inter Primavera su.comvedere Juventus-Inter Primaverae diretta tv Juventus-Inter primavera è in programma alle 20:30 allo allo Juventus Training Center di Torino e sarà trasmesso in diretta esu ...

E' tutto pronto a Nyon per il sorteggio di Champions League. Napoli, Milan e Inter sono le tre italiane ancora in corsa nella massima competizione europea per club e scopriranno oggi gli avversari ...NYON (Svizzera) - A Nyon è in programma oggi il sorteggio dei playoff di Conference League . Fiorentina e Lazio attendono di conoscere i loro prossimi avversari europei con le sfide di andata e ... Diretta sorteggio Conference League ore 14: dove vederlo in tv, in streaming e come funziona E' tutto pronto a Nyon per il sorteggio di Champions League. Napoli, Milan e Inter sono le tre italiane ancora in corsa nella massima competizione europea per club e scopriranno oggi gli avversari deg ...La Lazio di Sarri e la Fiorentina di Italiano conosceranno gli avversari dei playoff. Ecco tutto quello che c'è da sapere ...