Tennis | Barty esclude ritorno ' Mi manca competere ma non il resto'

(Di lunedì 7 novembre 2022) L'ex numero uno del mondo ha annunciato il ritiro lo scorso marzo MELBOURNE (AUSTRALIA) - "No, per quanto mi riguarda ho finito". Ashleigh, dopo l'annuncio a sorpresa dello scorso marzo, non ha ...

L'ex numero uno del mondo ha annunciato il ritiro lo scorso marzo MELBOURNE (AUSTRALIA) - "No, per quanto mi riguarda ho finito". Ashleigh, dopo l'annuncio a sorpresa dello scorso marzo, non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro. L'ex tennista australiana ha detto basta a 25 anni da numero uno del mondo e dopo aver vinto lo ...Pesa per questa formazione l'assenza dell'ex numero uno Ash, ritirata dallo scorso febbraio. Tomljanovic è cresciuta in questa stagione a tal punto da fare quarti a Wimbledon e agli Us ...L'ex numero uno del mondo ha annunciato il ritiro lo scorso marzo MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - 'No, per quanto mi riguarda ho ...L'ex numero 1 del mondo Ashleigh Barty ha escluso con forza un suo possibile ritorno al tennis o di passare a un altro sport. Lanciando la sua autobiografia al Melbourne Park, scena del suo trionfo ...