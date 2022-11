Sergio Staino ricoverato in ospedale | è in coma farmacologico - Cronaca - quotidiano net

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il noto vignettista ed ex direttore dell'Unità ha 82 anni. Fonti ospedaliere: non è in pericolo di ...

Il noto vignettista ed ex direttore dell'Unità ha 82 anni. Fonti ospedaliere: non è in pericolo di ...come sta Lo storico vignettista e disegnatore dell' Unità è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Torregalli di Firenze. Stando a quanto fanno sapere le fonti sanitarie, l'...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Ricoverato in gravi condizioni il vignettista Sergio Staino. 82 anni, originario di Piancastagnaio (Siena), tra i disegnatori più celebri d’Italia, è stato portato in ospedale nelle ultime ore e, ...