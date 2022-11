Salmo | sta per partire il Flop Tour | prima data a Firenze

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 7 novembre 2022) È in partenza ildiche vedrà 12 concerti nei palasport tra novembre e dicembre:al Mandela Forum diÈ in partenza il, lanée di(organizzata e prodotta da Vivo Concerti insieme a LBNSK 360) prevista per i mesi di novembre e dicembre 2022, che lo vedrà portare sui palchi dei principali palazzetti italiani uno show completamente nuovo pensato per l’occasione. Dopo essere stato il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro lo scorso 6 luglio, davanti a 50 mila persone, con ilfarà tappa in 12 palazzetti: giovedì 17 novembre al Mandela Forum di, domenica 20 novembre al Grana ...