Roma | attivisti sul Raccordo | ancora una protesta | traffico in tilt sul GRA

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 7 novembre 2022) Sembra non esserci davvero tregua perché dalle parole glidi Ultima Generazione, al grido di ‘No gas e no carbone’, sono passati ai fatti. E continuano are bloccando le strade della Capitale, dalla tangenziale al. Dopo la manifestazione di venerdì scorso, gli ambientalisti sono scesi di nuovo in strada, con i loro slogan, cartelloni e gilet catarifrangenti. E si sono seduti al centro della carreggiata, facendo quasi una schiera e impedendo agli automobilisti di passare. Ambientalisti di Ultima Generazione bloccando il GRA su Il Corriere della Città.